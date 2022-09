Pijnlijk: opnieuw achtervolgen voor België in Davis Cup nadat Zizou Bergs verliest ondanks zeven(!) setpunten

Het mag voorlopig niet zijn voor Zizou Bergs in de Davis Cup. Liefst zeven setpunten versierde hij, maar zijn wedstrijd tegen Jan-Lennard Struff zat er na twee sets toch al op.

Na de nederlaag tegen Australië (3-0) is het voor België alle hens aan dek in de ontmoeting met Duitsland. Enkelspel 1 ging tussen Struff en Bergs. Het was een wedstrijdbegin met heel veel breaks. Struff realiseerde er eentje meer dan Bergs en liep zo 4-2 uit. Nadien deden beide spelers wel wat moest op de eigen service. De setwinst was zo wel voor Struff.

In de tweede set gaven beiden mekaar amper een duimbreed toe. Een strijdvaardige Bergs wilde kost wat kost een derde set afdwingen. Bij 5-6 waren er al eens vijf setballen voor hem, in de tiebreak volgden er nog twee kansen om de set binnen te halen. Bij haast elk van deze mogelijkheden kwam de power van Struff naar boven. Die maakte het uiteindelijk af met 6-4 en 7-6 (11/9): 1-0 dus voor Duitsland. Alle hoop dus op David Goffin.