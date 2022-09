Na de frustratie toch nog de opluchting en de winst: David Goffin sleept met rug tegen de muur België langszij

België moest achtervolgen tegen de Duitsers, maar David Goffin leek een vat vol frustratie op een gegeven moment in zijn enkelspel. Goffin kwam er toch nog doorheen en won van Otte met 3-6, 7-6 (9/7) en 6-3.

Oscar Otte was op papier een haalbare kaart. Door het matige niveau dat Goffin recent haalt, was het toch bang afwachten. De vrees werd waarheid. Goffin vond zijn draai niet en zag zijn tegenstander bij 2-2 drie spelletjes op rij winnen. Een opslagbeurt later had Otte de eerste set op zak.

Goffin had zelf ook wel door dat hij niet te best stond te tennissen. Dat leverde een pak frustratie op: Goffin gooide zijn racket hard tegen de grond. Dat leek toch enigszins te helpen om de negatieve energie weg te werken. In de tiebreak kreeg hij desalniettemin twee matchpunten tegen. Verlies zou het einde van de Davis Cup betekend hebben voor België.

GOFFIN ONTSNAPT BIJ MATCHPUNTEN TEGEN

Goffin overleefde op een opmerkelijke manier: de ene keer zat de netband mee, bij de volgende kans stopte Otte met spelen omdat hij onterecht dacht dat hij zelf een bal toesloeg. Goffin ontsnapte, had nu het momentum mee en ging beduidend beter spelen. Twee keer ging hij nog door de service van zijn tegenstander. Afmaken deed hij het met een forehand winner. Het staat 1-1 in de ontmoeting tussen België en Duitsland. Het dubbelspel beslist.