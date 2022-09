Maryna Zanevska blijft overtuigen in Boekarest en staat al in de halve finales

Maryna Zanevska is in Boekarest aan een wel heel overtuigend toernooi bezig. De halve finales heeft ze alvast bereikt.

Het is wel degelijk een WTA-toernooi in de Roemeense hoofdstad, maar Zanevska heeft op weg naar de halve finales nog niet veel energie moeten verspelen. Ook niet tegen Mayar Sheriff, nochtans de nummer 74 van de wereld en dus 26 plaatsen hoger gerangschikt dan Zanevska.

BLITZSTART ZANEVSKA

Dat verhinderde onze landgenote niet om de lakens uit te delen. Zeker niet in de eerste set. Zanevska kende een blitzstart: tien van de eerste elf punten waren voor haar. Het hielp haar om 3-0 uit te lopen. Haar Egyptische opponente geraakte nadien wel op het scorebord, maar meer zat er voor haar in die openingsset niet in.

In de tweede set was het wel veel meer een gevecht. Het ophalen van een 0-40 in het derde spel van de set hielp Zanevska om gelijke tred te houden. Aan het eind was zij dan wel de speelster die het verschil kon maken: haar tweede matchbal was raak. Zanevska schaarde zich met 6-1 en 6-4 bij de laatste vier.