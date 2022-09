Einde van het toernooi: Bonaventure verliest kwartfinale enkelspel, Bouchard geeft op in dubbel met Wickmayer

Ysaline Bonaventure en Yanina Wickmayer waren nog elk in een ander toernooi actief. Dat is voor beiden nu wel op een eindpunt gekomen.

Ysaline Bonaventure lag er op het ITF-toernooi van Le Neubourg al uit in het dubbelspel, maar had in het enkel wel twee prima zeges geboekt. Dat had haar in de kwartfinales gebracht. Bonaventure had opnieuw snel een voorsprong te pakken. Nadien ging het echter even de verkeerde kant uit: van 4-2 ging het naar 4-6. Van die opdoffer wist Bonaventure wel te herstellen: ze dicteerde de wet in de tweede set.

Dat maakte dat er tegen Jaqueline Christian dus een beslissende derde set aan te pas kwam. De Roemeense deed haar kunstje uit de openingsset nog eens over, weliswaar door er ook vroeg aan te beginnen. Zo veranderde een 0-2 in een 4-2 en nadien bleef Christian overeind op haar eigen opslag. Met 6-4, 1-6 en 6-4 wist ze Bonaventure uit te schakelen.

Eugenie Bouchard, partnering Yanina Wickmayer, has been forced to retire in the doubles semi-final against Natela Dzalamidze/ Anna Blinkova, who were leading 6-3, 1-1 in the #WTA #ChennaiOpen semi-finals — Chennai Open WTA (@chennaiopenwta) September 16, 2022

Met exact dezelfde cijfers had Yanina Wickmayer verloren in de eerste ronde enkelspel op het WTA-toernooi van Chennai. In het dubbel ging het beter aan de zijde van Eugenie Bouchard. Blinkova en Dzalamidze waren de tegenstandsters in de kwartfinale. De Russich-Georgische combinatie pakte de eerste set met 6-3. Bij 1-1 moest Bouchard opgeven en zo was het ook meteen einde toernooi voor Wickmayer.