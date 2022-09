Dan toch een zure afloop: Vliegen en Gillé halen het net niet in tiebreak en België ligt uit de Davis Cup

Na 2 enkelspelen was het 1-1 in België-Duitsland. Het was dus aan Joran Vliegen en Sander Gillé om het dubbelspel te winnen, maar dat lukte net niet. België verliest dus met 2-1 van Duitsland en had ook al verloren van Australië. De uitschakeling in de Davis Cup is een feit.

Langs Duitse zijde kwamen Kevin Krawietz en Tim Puetz aan de bak in de doorslaggevende dubbel. Het was een geslaagd wedstrijdbegin voor Gillé en Vliegen, want ze konden de service van de Duitsers al eens afnemen in het derde spel. Het zette hen op weg naar een mooie bonus en uiteindelijk ook setwinst. Daarmee was de buit nog lang niet binnen, want Krawietz en Puetz staken een ferme tand bij in het begin van set 2. Acht van de eerste tien punten waren voor hen. Dat betekende dat ze 3-0 zouden uitlopen. Nadat Gillé en Vliegen op het scorebord geraakten in de set, deden hun opponenten er nog een break bij. VOORSPRONG IN TIEBREAK WEGGEGEVEN In de beslissende set waren Gillé en Vliegen wel van in het begin op de afspraak. De serveerders waren baas. Een tiebreak moest dus het winnende duo aanduiden. De Belgen liepen 2-5 uit. Het zag er dus goed uit, maar liep alsnog mis. Bij 5-5 miste Vliegen onbegrijpelijk een volley aan het net. Bij het volgende punt maakten Krawietz en Puetz af: ze wonnen met 4-6, 6-2 en 7-6 (7/5).

