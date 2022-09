Roger Federer zet na de Laver Cup een punt achter zijn carrière

Eind volgende week is de tenniscarrière van Roger Federer afgelopen. Dat maakte hij zelf bekend.

De 20-voudig grandslamwinnaar houdt er na de Laver Cup (23-25 september in Londen) mee op. Na meerdere knieblessures en operaties lukt het niet meer

De laatste officiële wedstrijd van Federer was de kwartfinale van Wimbledon in 2021. Sindsdien gingen er vijf Grand Slams voorbij zonder de Zwitser.

"Zoals velen weten, waren de voorbije drie jaar vol uitdagingen in de vorm van blessures en operaties", klinkt het in een afscheidsboodschap. Ik heb hard gewerkt om opnieuw competitief te worden."

"Maar ik ken ook de grenzen van mijn lichaam en de boodschap is duidelijk. Ik ben 41 jaar oud, ik heb meer dan 1.500 wedstrijden gespeeld in 24 jaar."

"De laatste 24 jaar waren een ongelofelijk avontuur. Soms lijkt het alsof het in 24 uur is voorbijgevlogen, maar het was ook zo magisch dat het lijkt alsof ik al een volledig leven achter de rug heb."

"Ik heb gelachen en gehuild, ik heb plezier en pijn gevoeld... Ik wil iedereen uit de grond van mijn hart bedanken die de dromen van een Zwitserse ballenjongen waar hebben gemaakt."

Federer heeft 20 grandslamtitels op zijn palmares waaronder acht keer Wimbledon en zes keer de Australian Open. In totaal won hij 103 toernooien waarvan 28 Masters 1.000-toernooien. Hij stond ook 310 weken op nummer 1 van de ATP-ranking.