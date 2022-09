European Open bevestigt deelname David Goffin, jonge Belgen én Xavier Malisse

Er zijn weer heel wat Belgen van de partij op het ATP-toernooi in Antwerpen volgende maand.

David Goffin haalde na een moeilijk seizoen de kwartfinale in Wimbledon maar sindsdien ging het ook weer bergaf. Goffin verloor dinsdag nog van Alex De Minaur (ATP-22) in de Davis Cup.

Op de European Open in oktober wil Goffin zich dus weer tonen voor het Belgische publiek. Naast Goffin bevestidgde de organisatie ook de deelname van Zizou Berghs (23) en Gilles Arnaud Bailly (16) die de nummer twee is bij de junioren.

Ook Xavier Malisse zal weer deelnemen in het dubbelspel. Dat deed hij vorig jaar ook en dat ging hem goed af, want in de eerste ronde schakelde hij samen met Lloyd Harris het eerste reekshoofd uit. Ook Sander Gillé en Joran Vliegen nemen deel in het dubbel.

Eerder maakte de organisatie ook al de deelname van Stan Wawrinka en Dominic Thiem, die beiden een grandslam wonnen, bekend. Felix Auger-Aliassime (ATP-13) is het eerste reekshoofd.

De European Open vindt plaats van 16 tot en met 23 oktober in de Lotto Arena