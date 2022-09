Bonaventure wint en verliest, Kempen wint en Wickmayer wint samen met Bouchard

Er kwamen weer heel wat Belgen in actie. Een overzicht.

Ysaline Bonaventure (WTA-145) speelde in de achtste finale in het enkelspel van het IFT-toernooi van Les Contamines-Montjoie tegen de Wit-Russische Kristina Dmitruk (WTA-303). De Belgische won met 6-4 en 6-2.

Bonaventure kwam ook nog in actie in het dubbelspel van hetzelfde toernooi samen me de Française Cascino. Die match verloor Bonaventure met 4-6, 6-4 en 10-8 van het Britse duo Christie/Collins.

Ook Magali Kempen (WTA-327) kwam op hetzelfde toernooi in actie in het enkelspel. Zij won in de achtste finale van de Française Elsa Jacquemot (WTA-188). Kempen won verrassend van het 19-jarige talent met 2-6, 6-3 en 6-2.

Yanina Wickmayer en de Canadese Eugenie Bouchard stonden op het WTA-toernooi van Chennai (India) in de kwartfinale tegenover de Russinen Gasanova en Selekhmeteva. De eerste set werd gewonnen de Russinen met 5-7, de tweede set wonnen Wickmayer en Bouchard met 6-3. De beslissende supertiebreak werd binnengehaald met 12-10 en Wickmayer en Bouchard gaan dus naar de halve finales.

Yannick Mertens en Joris de Loore speelden op het Challenger-toernooi van Rennes tegen de Fransen Olivetti en Added. Mertens en De Loore verloren hun match met 6-4 en 6-3.