België ziet Duitsland voor eigen volk winnen in de Davis Cup

Duitsland heeft van Frankrijk gewonnen in de Davis Cup. Zij zijn de volgende tegenstander van België.

België zit in de groepsfase van de Davis Cup in een poule met Australië, Duitsland en Frankrijk. Alle wedstrijden woden in Hamburg gespeeld. Dinsdag verloor het team van Johan Van Herck van Australië. Ze konden geen enkele wedstrijd winnen.

Woensdag won Duitsland van Frankrijk. Duitsland kwam op voorsprong na een zege van Jan-Lennard Struff tegen Benjamin Bonzi (6-4, 2-6 en 7-5). Daarna maakte Adrian Mannarino weer gelijk. Hij won met 6-4 en 6-3 van Oscar Otte. In de dubbelpartij maakten Kevin Krawietz en Tim Pütz het af. Ze wonnen met 6-2, 3-6 en 7-6 (7/1) van Nicolas Mahut en Arthur Rinderknech.

Vrijdag speelt België tegen Duitsland. Zaterdag volgt Frankrijk. Enkel de top 2 gaat naar de kwartfinales. Die worden net als de halve finales en finale eind november in Malaga gespeeld.