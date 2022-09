Ysaline Bonaventure kent geen genade met Franse tiener en gaat probleemloos naar achtste finales

Ysaline Bonaventure heeft een probleemloze zege geboekt op weg naar de achtste finales. Een Franse tiener kon haar op het toernooi van Le Neubourg weinig in de weg leggen.

Op een ITF-toernooi begint Bonaventure steeds met de missie om ver te geraken. De 18-jarige Océane Babel was alvast niet tegen haar opgewassen. Het was nog wel knokken om het eerste game binnen te halen, maar nadien duwde Bonaventure meteen door naar 4-0. De eer redden in deze set was het enige dat Babel nog restte.

In de tweede set deed de Franse youngster dat bij een 3-0-stand. Bonaventure liet geen comeback toe. Het afmaken deed ze in stijl: met een blanco spel. Met tweemaal 6-1 behaalde Bonaventure een klinkende overwinning en plaatste ze zich voor de achtste finales.