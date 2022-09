Wisselend succes voor Belgen: Zanevska wint en De Loore verliest in enkel, Bonaventure klopt Kempen in het dubbel

Ook buiten de Davis Cup zijn er deze week Belgen in actie. Zanevska, Bonaventure, Kempen en De Loore hebben op deze woensdag op de baan gestaan.

Op het WTA-toernooi van Boekarest speelde Zanevska reeds haar tweede partij: de achtste finales tegen Andreeva. Ze maakten er een spannende eerste set van en Zanevska was een tikkeltje sterker op het einde. Bij 2-2 in de tweede set begon ze nog eens aan een tussenspurt en won ze drie games op rij. Zo kraakte Zanevska haar Russische opponente definitief. Het werd 6-4 en 6-3.

BONAVENTURE WINT BELGISCH ONDERONSJE

Nog in het damestennis was er een strijd tussen twee Belgische speelsters in het dubbelspel op het ITF-toernooi van Le Neubourg. Ysaline Bonaventure speelde aan de zijde van de Française Cascino tegen haar landgenote Magali Kempen, die dan weer een duo vormde met de Française Albie. Bonaventure en Cascino startten telkens goed. In set 2 moesten ze wel nog een keer het verschil maken. Ze wonnen hun kwartfinale met 6-2 en 6-4.

Bij de mannen waagde Joris De Loore zich nog eens aan een challenger in Rennes. Daar kwam hij in de eerste ronde Daniel Masur tegen. De Loore won nog nipt de tiebreak in de eerste set. Nadien zette zijn Duitse tegenstander echter orde op zaken. De derde set was nog wel spannend, maar het was dus Masur die aan het langste eind trok met 6-7 (9/11), 6-2 en 6-4.