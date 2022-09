Davis Cup-kapitein Van Herck heeft een uppercut te verwerken: "Het kwam er niet uit bij Goffin, dit is zware nederlaag"

Johan Van Herck is Davis Cup-kapitein in hart en nieren. De uppercut die zijn team kreeg van Australië, is bij hem dan ook hard aangekomen.

Enkelmatch 1 werd in een driesetter verloren door Zizou Bergs. "Dat heeft te maken met ervaring", aldus Johan Van Herck bij Sporza. "Zizou heeft zijn kwaliteiten getoond, maar het is belangrijk dat hij zijn emoties controleert. Hij moet zijn kwaliteiten op de juiste manier gebruiken."

Alle hoop was nadien gevestigd op David Goffin. Die kwam tegen De Minaur echter nooit in zijn spel. "Hij speelt niet graag tegen De Minaur, maar op training ging het in stijgende lijn met David. Ik had verwacht dat hij een hele goeie wedstrijd zou spelen, maar het kwam er niet uit."

Dit komt aan, het is duidelijk dat er werk is

Ook het reeds overbodige dubbelspel ging nog verloren. Het werd dus een droge 3-0. "Dit is een uppercut. Dit is een zware nederlaag. Dat moet je accepteren en durven te benoemen. Het zou me verontrusten mochten de spelers niet aangeslagen zijn. Dat is logisch, maar dit komt inderdaad aan. Het voordeel is dat dit resultaat geen invloed heeft als we later deze week Frankrijk en Duitsland kloppen. Maar het is duidelijk dat er werk is.