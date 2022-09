Zizou Bergs onderuit in eerste match van Davis Cup Finals

Zizou Bergs is er niet in geslaagd de eerste match in Groep C van de Davis Cup Finals voor België te winnen.

De Belgische ploeg neemt het in het Duitse Hamburg in Groep C vandaag op tegen Australië. In het eerste enkelspel kwam Zizou Bergs in actie tegen Jason Kubler.

De Australiër won de eerste set met 4-6, maar Bergs zette de bordjes helemaal in evenwicht met 6-1 in de tweede set. In de beslissende derde set leek Bergs op weg naar de zege, maar Kubler wist op het juiste moment te counteren en won met 3-6.

Straks komt David Goffin in actie. Hij neemt het op tegen Alex de Minaur. Later vandaag staat ook nog het dubbelspel gepland met Gillé en Vliegen. Het duo Ebden-Purcell is hun tegenstander.