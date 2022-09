Wickmayer dubbelt verder op WTA 250-toernooi in India

In Chennai in India gaat Wickmayer in het dubbelspel naar de tweede ronde, meteen de kwartfinales van het WTA 250-toernooi.

Onze landgenote speelt er samen met de Canadese Eugenie Bouchard. In de eerste ronde haalden Wickmayer en Bouchard het met 6-2 en 6-4 van de Chinese Xinyun Han en de Poolse Katarzyna Kawa. In de volgende ronde krijgen Wickmayer en Bouchard de Indische Ankita Raina en de Nederlandse Rosalie van der Hoek ofwel de Russinnen Anastasia Gasanova en Oksana Selekhmeteva als tegenstander. Maandag verloor Wickmayer in Chennai in het enkelspel met 6-4, 1-6 en 6-4 tegen de Chinese Wang Qiang.