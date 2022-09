Magali Kempen in tweede ronde van Frans ITF-toernooi

Onze landgenote Magali Kempen heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van het ITF-toernooi van het Franse Le Neubourg.

Kempen won na een uur en een kwartier spelen met 6-4 en 6-3 van de Oekraïense kwalificatiespeelster Nadiya Kolb.

In de volgende ronde speelt ze tegen de winnares van het Franse duel tussen Clara Burel en Elsa Jacquemot.

Samen met Audrey Albie neemt ze het later vandaag nog op in het dubbelspel. Ook Ysaline Bonaventure komt nog in actie vandaag.