David Goffin maatje te klein voor Alex de Minaur in Davis Cup

In het tweede duel van de eerste groepsmatch in de Davis Cup Finals in Hamburg heeft David Goffin niet voor een stunt kunnen zorgen.

Eerder op de dag verloor Zizou Bergs in drie sets van Jason Kubler. David Goffin nam het in de tweede partij op tegen Alex de Minaur, het nummer 22 van de wereld. De Australiër nam in de eerste set met 2-6 vlot de maat van onze landgenoot. Ook in de tweede set vond Goffin geen oplossingen tegen De Minaur. Ook daar eindigde de set op 2-6. Vrijdag volgt het tweede duel in de poule, tegen Duitsland. Een dag later wordt Frankrijk nog partij gegeven. De eerste twee van elke poule strijden van 22 tot 27 november in Malaga om de eindzege in de Davis Cup.