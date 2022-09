België staat voor moeilijke opdracht in Daviscup: "Ze moeten hopen op topprestatie"

België start dinsdag aan de Daviscup tegen Australië, Duitsland en Frankrijk. Een moeilijke opdracht.

Vanaf 14u staat België in het Duitse Hamburg tegenover Australië. Een zege zou een grote stap betekenen richting de eindfase in het Spaanse Malaga. Daarvoor moet België het wel opnemen tegen toplanden zoals Duitsland, Australië en Frankrijk.

Bij Duitsland heeft topspeler Alexander Zverev afgehaakt, dat maakt Duitsland een iets haalbaardere kaart, maar het wordt nog altijd moeilijk. Dat zegt ook Marc De Hous, ex-coach van Kim Clijsters tegenover Sporza.

"In een poule met Australië, Duitsland en Frankrijk zal het niet evident zijn voor de Belgen. We moeten ervan uitgaan dat de groepssfeer hen naar een hoger niveau kan tillen. Het is te hopen dat de groepssfeer Goffin een duw in de rug kan geven, maar het wordt bang afwachten voor de Belgen".

De Belgische selectie bestaat uit David Goffin (ATP 62), Zizou Bergs (ATP 131), Michaël Geerts (ATP 265), Sander Gillé (ATP dubbel 77) en Joran Vliegen (ATP dubbel 89).