Yannick Mertens knokt zich naar de hoofdtabel in Rennes

Yannick Mertens heeft zich kunnen plaatsen voor de hoofdtabel van het challengertornooi in Rennes. Hij klopte de Brit Luke Johnson in 3 sets.

Op het challengertornooi van Rennes probeert Yannick Mertens zich via de kwalificaties voor het hoofdtornooi te plaatsen. In de 1e ronde klopte hij de Wit-Rus Ivan Liutarevich met 7-5 en 7-6(9). De Brit Luke Johnson was de laatste horde voor Mertens.

Het was meteen een hevige strijd. Mertens en Johnson waren aan elkaar gewaagd. Er waren breakkansen aan beide kanten, maar die werden telkens weggewerkt. Bij 4-5 kreeg Johnson 2 breakkansen en deze keer kon hij die verzilveren. Het leverde hem meteen ook de 1e set op: 4-6.

Mertens bleef niet bij de pakken zitten en forceerde al snel in de 2e set een breakpunt, maar hij kon die niet lang behouden. Johnson kwam weer langszij: 4-4. Uiteindelijk gingen we naar een tiebreak. Die was duidelijk voor Mertens: 7-2.

Daarna leek Mertens onder stoom te zijn. In de beslissende set nam hij meteen een 4-1-voorsprong. Johnson leek nog terug te komen (5-4), maar Mertens maakte het af op de opslag van de Brit: 6-4.