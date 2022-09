Yanina Wickmayer gaat strijdend ten onder in Chennai

Yanina Wickmayer is meteen uitgeschakeld in Chennai. Het Chinese 6e reekshoofd won in 3 sets. Wickmayer is wel nog actief in het dubbel.

Na de US Open is het WTA-tornooi van Chennai de volgende afspraak van Yanina Wickmayer. In de 1e ronde speelde ze tegen het 6e reekshoofd, de Chinese Qiang Wang. Wickmayer begon niet goed aan de partij en ze stond al snel 0-4 achter. Daarna herpakte ze zich. Ze kwam terug in de wedstrijd en nam 2 breaks terug: 3-4. Daarna was er een spervuur van breaks en rebreaks. Wang won uiteindelijk het pleit: 4-6. In de 2e set waren de rollen omgedraaid. Wickmayer liep meteen 4-0 uit. Ze liet de Chinese niet meer in de wedstrijd komen en won de set met 6-1. Ook in de beslissende set kwam Wickmayer op meteen een break op voorsprong. Na de 2-0-voorsprong van Wickmayer hadden beide spelers moeite om hun opslagspel te behouden. Zo bleef Wickamer op voorsprong, maar dan kon Wang haar opslagspel een keer behouden. Wang ging ook nog eens door de opslag van Wickmayer en daardoor kwam Wang op voorsprong. Ze serveerde uit: 4-6.