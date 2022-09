Opsteker voor België: Alexander Zverev zegt af voor de Davis Cup

Deze week gaat de groepsfase van de Davis Cup door. België zal tegen een topper minder moeten spelen.

België speelt in Hamburg in de groepsfase van de Davis Cup tegen Frankrijk, Australië en Duitsland. Bij Australië had Nick Kyrgios al afgezegd. Alexander Zverev zei ondertussen ook af. Zo is er ook bij Duitsland een smaakmaker minder.

Zverev gaf forfait door een nieuwe voetblessure. In de halve finales op Roland Garros gaf hij tegen Rafael Nadal op door een voetblessure. Hij dacht in de week van de Davis Cup terug te keren, maar dat moet uitgesteld worden. Ondertussen was er een voetoedeem ontstaan. Dat is vochtophoping. Als hij zou spelen, bestaat de kans dat hij iets zal breken. Dat kan problemen geven voor de rest van zijn carrière.

Ook zou het kunnen dat Zverev zelfs een punt achter zijn seizoen zet. Op dit moment is dat nog niet duidelijk, maar die beslissing wordt overwogen.