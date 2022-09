Nieuwe nummer 1 op de ATP-ranking, Alison Van Uytvanck de beste Belgische op de WTA-ranking

De ATP- en WTA-ranking zijn geüpdatet. Na de US Open zorgde dat voor enkele opvallende verschuivingen.

Op de ATP-ranking is er sinds deze week een nieuwe nummer 1. Carlos Alcaraz schuift dankzij zijn US Open-winst op naar de nummer 1-positie. Hij is met zijn 19 jaar en 108 dagen de jongste nummer 1 ooit. Dat is ruim een jaar jonger dan Lleyton Hewitt, toen die in 2001 nummer 1 van de wereld werd. Ook is er een nieuwe nummer 2. Casper Ruud houdt aan zijn US Open-finale plaats 2 over. Daniil Medvedev zakte van plaats 1 naar 4. Rafael Nadal blijft op nummer 3 staan.

David Goffin blijft de beste Belg op de ATP-ranking. Hij is ook de enige Belg in de top 100. Zizou Bergs en Kimmer Coppejans maakten een grote sprong op de ranking. Bergs klom 20 plaatsen en staat 134e. Coppejans steeg maar liefst 92 plaatsen en staat nu op plaats 200.

Iga Swiatek is bij de vrouwen nog steeds de nummer 1 van de wereld. Ze heeft opnieuw meer dan het dubbele aantal punten dan de nummer 2. Die nummer 2 is sinds deze week Ons Jabeur. Ze klom dankzij haar finale op de US Open 3 plaatsen. Anett Kontaveit zakte een plaats en staat 3e.

We hebben wel een nieuwe Belgische nummer 1. Alison Van Uytvanck steeg een plaats naar plaats 42. Daar stond Elise Mertens, maar zij zakte na haar vroege uitschakeling op de US Open door een hamstringblessure 10 plaatsen. Maryna Zanevska staat nog net binnen de top 100. Greet Minnen maakte een duik naar plaats 141. Yanina Wickmayer is na haar 2e ronde op de US Open gestegen naar plaats 464.