Maryna Zanevska kent in Boekarest weinig moeite met het Italiaanse 4e reekshoofd

Maryna Zanevska heeft zich op het WTA-tornooi van Boekarest geplaatst voor de 2e ronde. Ze kende geen problemen tegen het 4e reekshoofd.

Geen ATP-tornooien deze week. Deze week staat in het teken van de groepsfase van de Davis Cup. Wel zijn er WTA-tornooien. Maryna Zanevska speelt in Boekarest. In de 1e ronde moest ze spelen tegen de Italiaanse Lucia Bronzetti, het 4e reekshoofd in Boekarest.

Zanevska staat dus lager op de WTA-ranking, maar daar was niets van te merken. Al snel ging ze door de opslag van de Italiaanse. Zelf gaf Zanevska weinig kansen weg en ze ging door op haar elan: 1-6.

Ook in set 2 was het al Zanevska wat de klok sloeg. Ze liep meteen 0-4 uit. Daarna probeerde Bronzetti terug in de match te komen. Ze dwong 3 breakkansen af, maar Zanevska sloeg die allemaal weg en maakte er 0-6 van.