🎥 Carlos Alcaraz wint zijn 1e grand slam en US Open en wordt de jongste nummer 1 ooit

Carlos Alcaraz heeft voor het eerst in zijn carrière de US Open gewonnen. Hij klopte Casper Ruud in 4 sets. Ook is Alcaraz de nieuwe nummer 1 van de wereld. De jongste ooit.

In de finale van de US Open kregen we sowieso een nieuwe winnaar. De Noor Casper Ruud en de Spanjaard Carlos Alcaraz stonden allebei voor de 1e keer in de finale van het laatste grandslamtornooi van het seizoen. Beiden hadden ook nog geen grandslam op hun palmares staan. Ruud had wel al de ervaring om een grandslamfinale te spelen. Hij stond eerder dit jaar in de finale van Roland Garros, maar hij was kansloos tegen Rafael Nadal. De inzet was ook de nummer 1 op de ATP-ranking.

Alcaraz begon het beste aan de finale. Hij liep meteen 1-3 uit. Ruud deed wat hij kon, maar hij Alcaraz liet hem niet meer in de set komen: 4-6. In de 2e set was het Ruud die als 1e de voorsprong nam: 4-2. Alcaraz begon zich ook meer te frustreren en verloor de set met 6-2.

In de 3e set leek Alcaraz meer tot rust te zijn gekomen. Hij liep meteen 0-2 uit, maar Ruud rebreakte meteen naar 2-2. Daarna lieten ze elkaar weinig ruimte toe en verblijdden ze regelmatig het publiek met spectaculaire punten. Alcaraz moest wel 2 setpunten wegwerken, maar er kwam een tiebreak. Die was volledig voor Alcaraz: 1-7.

Na zijn 2e setwinst had Alcaraz het publiek op zijn hand. Ook straalde hij meer vertrouwen uit. Bij 2-3 sloeg Alcaraz toe en hij ging door de opslag van Ruud. Alcaraz zag zijn kans en kreeg bij 3-5 al snel enkele matchballen. De 2e was het goede.: 3-6. Zo is Alcaraz de nieuwe nummer 1 van de wereld. De jongste ooit. Hij is 19 jaar en 108 dagen oud.