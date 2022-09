Alison Van Uytvanck breekt het seizoen voortijdig af door een rugblessure

Alison Van Uytvanck heeft een punt achter haar seizoen gezet. Ze sukkelt nog steeds met de rug.

Al vanaf Wimbledon sukkelt ze met de rug. Een hernia was het verdict. Sindsdien kwam ze nauwelijks nog in actie. Op de US Open deed ze mee, maar ze strandde in de 2e ronde. Ze maakte zich achteraf zorgen om haar rug.

"Ik heb er alles aan gedaan om mij op de US Open voor te bereiden", schreef Van Uytvanck op Instagram. "Ik ben heel trots op mijn team voor wat we bereikt hadden. Maar jammer genoeg blijft mijn rug mij parten spelen. Daarom heb ik beslist om een punt achter dit seizoen te zetten en me op het volgende voor te bereiden. Ik ga proberen me voor de Fed Cup klaar te stomen."

"Het is spijtig om zo mijn seizoen te eindigen, maar ik kijk er al naaruit om volgend seizoen beter en sterker terug te komen", sloot Van Uytvanck af.