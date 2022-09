Nummer 1 van de wereld Iga Swiatek wint voor het eerst de US Open

De Poolse Iga Swiatek heeft de US Open gewonnen. In de finale versloeg ze de Tunesische Ons Jabeur.

Op de US Open gingen we sowieso een nieuwe winnares krijgen. Zowel Iga Swiatek als Ons Jabeur stonden voor het eerst in de finale.

Swiatek liet meteen zien waarom zij de nummer 1 van de wereld is. Ze liep meteen 3-0 uit. Maar dan toonde Jabeur dat ze niet voor niets de nummer 5 van de wereld is. Ze kwam terug tot 3-2. Daarna vond Swiatek het welletjes en ze won de 1e set met 6-2.

De 2e set leek een kopie te worden van de 1e set. Swiatek liep 3-0 uit. Jabeur kwam terug tot 3-2 en Swiatek breakte terug naar 4-2. Maar Jabeur maakte de set opnieuw spannend door er 4-4 van te maken. Ze had daarna 3 breakkansen om voor het eerst in een set op voorsprong te komen, maar Swiatek maakte ze goed en we gingen naar een tiebreak. Die was een nagelbijter en uiteindelijk ging Jabeur in de fout.

Swiatek won zo de US Open met 6-2 en 7-6(5). Na 2 keer Roland Garros is dit haar 3e grandslamzege.