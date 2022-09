Een set te veel: jonge Belg Gilles Arnaud Bailly verliest de juniorenfinale op de US Open

Gilles Arnaud Bailly heeft de US Open bij de junioren niet kunnen winnen. De 3e set was er te veel aan.

Bij de junioren stond er een Belg in de finale van de US Open. Gilles Arnaud Bailly speelde tegen de Spanjaard Martin Landaluce.

Na een korte studieronde kwam Bailly als eerste een break op voorsprong (2-4), maar Landaluce maakte meteen weer gelijk. Bailly nam opnieuw een break voorsprong en opnieuw kwam Landaluce terug. Een tiebreak was het gevolg. Landaluce was een maatje te sterk: 7-3.

Ook in set 2 leken we naar een tiebreak te gaan, maar in het 12e spelletje kon Bailly de break forceren: 5-7. We gingen naar een 3e en beslissende set. Landaluce nam daarin meteen het voortouw en liep 4-0 uit. Bailly kreeg geen enkele kans meer en verloor de set met 6-2.

Voor Bailly was het al zijn 2e finale op een grandslam bij de junioren. Eerder dit jaar stond hij al in de finale van Roland Garros, maar ook die verloor hij.