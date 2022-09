Supertiebreak is er te veel aan: Joachim Gérard en Nederlandse dubbelpartner stranden in halve finales

Het avontuur is nu toch afgelopen voor Joachim Gérard en zijn Nederlandse dubbelpartner. De halve finales hebben ze niet overleefd in het dubbelspel op de US Open.

Na hun overwinning in de vorige ronde kregen ze nu Martin de la Puente en Nicolas Peifer als tegenstanders aan de andere kant van het net. Zij zijn het tweede reekshoofd op de US Open en dat lieten ze op de baan ook merken. Joachim Gérard en Tom Egberink hadden niet meteen een antwoord. Het was dus het Spaans/Franse duo dat met de eerste set aan de haal ging en in de tweede set moest dat antwoord van de mannen uit de Lage Landen er dus wel komen. Dat kwam er ook. Ze maakten het niet alleen een tikkeltje spannender, ze zorgden er ook voor dat de set uitdraaide met een break in hun voordeel. Alles was dus te herdoen. DE LA PUENTE EN PEIFER NEMEN AFSTAND Vandaar dat er een supertiebreak aan te pas kwam. De la Puente en Peifer slaagden er toch weer in om afstand te nemen. Deze keer konden Gérard en Egberink het niet meer ongedaan maken. De halve finales was voor hen het eindstation. De la Puente en Peifer plaatsten zich met 6-3, 4-6 en [10-6] voor de finale.