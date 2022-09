Mannenfinale op US Open gaat tussen wonderkind Carlos Alcaraz en nummer 7 van de wereld

Ook de mannenfinale op de US Open ligt vast. Carlos Alcaraz, de nummer 4 van de wereld, gaat het daarin opnemen tegen de nummer 7 op de wereldranglijst.

De eerste halve finale die gespeeld werd, ging tussen Casper Ruud en Karen Khachanov. Ruud moest een vroege voorsprong afstaan, maar won wel de tiebreak van de eerste set en ging daarna door op zijn elan. Tot de Noor bij 5-6 in set 3 plots een matig game speelde. Zo kwam er een vierde set aan te pas, maar die zette Ruud dan wel helemaal naar zijn hand. Het vijfde reekshoofd won zo met 7-6 (7/5), 6-2, 5-7 en 6-2.

Dan was het aan Carlos Alcaraz en Frances Tiafoe om te bepalen wie zijn tegenstander in de finale zou worden. Tiafoe had al een schitterend parcours afgelegd en won net als Ruud ook de tiebreak van de openingsset in zijn halve finale. Het deed Alcaraz enkel nog een ferme tand bijsteken. De Spanjaard draaide het zo om en leidde op een gegeven moment met 2-1 in sets en een break in de vierde set.

TIEBREAKS REDDEN TIAFOE DAN TOCH NIET

Tiafoe knokte wel nog terug en sleepte er met weer winst in een tiebreak nog een beslissende vijfde set uit. Alcaraz hield het hoofd koel en zou nadien nog drie keer door de service van zijn tegenstander gaan. Met 6-7 (6/8), 6-3, 6-1, 6-7 (5/7) en 6-3 plaatste het 19-jarige toptalent zich voor de finale.