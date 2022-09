Kirsten Flipkens verliest finale gemengd dubbel op US Open van Australisch duo

Kirsten Flipkens is er met haar Franse dubbelpartner op de US Open niet in geslaagd de finale te winnen. Ze verloren met 4-6, 6-4, 10-7 van twee Australiërs.

Kirsten Flipkens nam op Wimbledon afscheid van het enkelspel maar in het dubbelspel doet de Belgische het nog altijd heel goed. Op de US Open schopte ze het tot in de finale van het gemengd dubbel met haar Franse dubbelpartner Edouard Roger-Vasselin. In de finale moesten ze het opnemen tegen het Australisch duo Storm Sanders en John Peers. In de eerste set ging het gelijk op tot 3-3 en op dat moment konden Flipkens en Roger-Vasselin door de opslag breken van de Australiërs. Ze hielden die voorsprong vast en wonnen de eerste set met 4-6. In de tweede set hielden de duo's elkaar in evenwicht tot 4-4. De Australiërs wonnen hun opslag voor 5-4 en braken toen door de opslag van Flipkens en Roger-Vasselin: 6-4. Voor de derde keer dit toernooi moesten Flipkens en Roger-Vasselin een supertiebreak spelen om de match te beslissen. Daarbij nam het Australische duo meteen een voorsprong van 3-0. Het Belgisch/Franse duo kwam nog terug tot 6-6 maar daarna waren Sanders en Peers te sterk en wonnen ze de derde set met 10-7.

