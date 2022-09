Joran Vliegen en Michael Geerts winnen toernooi in Franse Cassis

Op het Challanger toernooi in het Franse Cassis hebben Joran Vliegen en Michael Geerts de titel gepakt.

In de finale van het Challengertoernooi van Cassis namen Vliegen en Geerts het op tegen de Monegask Romain Arneodo en de Fransman Albano Olivetti, de reekshoofden op het toernooi.

Het Belgische duo won in twee sets. De eerste set werd gewonnen met 6-4. De tweede set was spannender en eindigde op een tiebreak. Ook die werd gewonnen door Vliegen en Geerts met 7-6 (8-6).

Voor Joran Vliegen is het zijn 14e Challengertitel in het dubbelspel, de vorige 13 behaalde hij aan de zijde van Sander Gillé. Met hem won hij ook vijf ATP-toernooien. Voor Michael Geerts is het zijn eerste dubbeltitel op het Challengercircuit.