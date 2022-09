Vrouwenfinale US Open bekend: Świątek haalt het na spannend duel en gaat het opnemen tegen Wimbledon-finaliste

De vrouwenfinale op de US Open is bekend. Dat Iga Świątek in die eindstrijd staat, mag geen verrassing zijn. Haar tegenstandster is een andere speelster uit de top vijf.

Het was voor Świątek wel knokken om dat finaleticket binnen te halen. Aryna Sabalenka verkocht haar vel duur in de halve finales. Sterker nog: de Wit-Russische sloeg bij 2-2 een kloofje en ging nadien nog eens door de service van haar Poolse opponente. Het leverde Sabalenka setwinst op. Świątek zette wel gezwind orde op zaken in de tweede set door de spannende games te winnen. Ze gunde Sabelanka in deze set slechts één spelletje.

De derde set moest dan de winnares van deze wedstrijd aanduiden. Sabalenka haalde nog eens alles uit de kast en nam tot twee keer toe een voorsprong. Evenveel keer had Świątek een antwoord klaar. De nummer 1 van de wereld ging nog erop en erover: van 2-4 ging het naar 6-4. Eindstand in deze halve finale: 3-6, 6-1 en 6-4.

JABEUR KLOPT GARCIA

Veel minder spannend was het in de halve finale tussen Ons Jabeur en Caroline Garcia. Jabeur had op Wimbledon dit jaar reeds de finale bereikt en dat smaakte naar meer. De Tunesische was oppermachtig in de openingsset. Nadien kwam er wat meer weerstand van de andere kant van het net, maar het nummer 5 van de wereld haalde het toch met 6-1 en 6-3.