Joachim Gérard met Nederlander in het dubbelspel wél voorbij Kunieda naar de halve finales op US Open

De US Open van Joachim Gérard is nog niet helemaal voorbij. In het dubbel heeft hij de halve finales bereikt, nadat hij eerder werd uitgeschakeld in het enkelspel.

De rolstoeltennisser moest in het enkel zijn meerdere erkennen in de Japanner Kunieda en die was ook één van zijn tegenstanders in het dubbelspel. Kunieda vormde een duo met de Argentijn Gustavo Fernandez, Gérard met de Nederlander Tom Egberink. Het werd een spannende partij. Na tien spelletjes hielden beide duo's mekaar nog perfect in evenwicht. Nadien konden Gérard en Egberink dan toch enige afstand nemen en de eerste set op zak steken. Ook de tweede set kende een spannend verloop, al konden Gérard en Egberink nu wel al iets vroeger het definitieve verschil maken. Met 7-5 en 6-4 plaatsten ze zich voor de halve finales. NU TEGEN TWEEDE REEKSHOOFD In die volgende ronde zullen Gérard en Egberink het opnemen tegen de tweede reekshoofden in het dubbelspel op de US Open. Dat zijn de Spanjaard Martin de la Puente en de Fransman Nicolas Peifer.

