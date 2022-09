Nummer 1 van de wereld te sterk en zo is het een kort avontuur voor Joachim Gérard op US Open

De US Open is niet de favoriete Grand Slam van Joachim Gérard, zo lijkt het. De nummer 1 van de wereld was te sterk voor hem en zo ligt Gérard er al snel uit in New York.

De US Open is het enige grandslamtoernooi dat Gérard nog niet kon winnen. Met onmiddellijk een ontmoeting met nummer 1 van de wereld Shingo Kunieda was de loting hem niet gunstig gezind. De Japanner was ook in staat om in de eerste set afstand te nemen en voor enkele spelletjes verschil te zorgen.

Dat ontmoedigde Gérard niet. Onze landgenoot ging er weer vol voor in de tweede set en versierde bij 4-5 twee setballen. Die kon hij helaas niet benutten. Kunieda rook zijn kans om alsnog een derde set te vermijden en ging erop en erover naar winst: 6-3 en 7-5.

NIET ZEKER VAN MASTERS-DEELNAME

Door de uitschakeling in de eerste ronde op de US Open is het niet zeker of Gérard in het enkelspel wel mag deelnemen aan de Masters. Nochtans heeft de Belgische rolstoeltennisser de Masters al vier keer gewonnen. In het dubbelspel mag hij soweiso wel meedoen.