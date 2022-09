Geen halve finale voor Kimmer Coppejans in Sevilla: de 3e set is er te veel aan

Kimmer Coppejans heeft zich niet geplaatst voor de halve finales op het challengertornooi in Sevilla. De 3e set was er te veel aan.

Op het challengertornooi was Kimmer Coppejans al tot de kwartfinales geraakt. In zijn kwarftinale stond hij tegenover de Argentijn Facundo Diaz Acosta.

De 1e set was een studieronde. Al kon Coppejans een breakpunt voorkomen, maar Diaz Acosta maakte die meteen ongedaan. Zo gingen we naar een tiebreak. Ook die was een dubbeltje op zijn kant. Uiteindelijk trok de Argentijn aan het langste eind: 6-8.

In de 2e set nam Coppejans meteen een voorsprong: 3-0. Hij gaf die niet meer af (6-3) en een 3e en beslissende set zou de partij beslissen.

Daarin waren de rollen omgedraaid. Diaz Acosta nam meteen een break voorsprong. Coppejans kreeg geen enkele kans meer en verloor de set met 2-6.