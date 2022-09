Flipkens beleeft alweer thriller maar stoot door naar finale dubbel gemengd op US Open

Op de US Open heeft Kirsten Flipkens de finales bereikt van het gemend dubbel met haar partner Roger-Vasselin.

Kirsten Flipkens en de Fransman Édouard Roger-Vasselin beleefden in hun vorige rondes al thrillers. In de achtste finale gingen ze door na twee tiebreaks en in de kwartfinale hadden ze een supertiebreak nodig om door te gaan.

En ook in de halve finale werd het spannend tegen het Chinees/Kroatische duo Zhang/Pavic. De eerste set ging heel gelijkopgaand en beide duo's kon telkens hun opslag verzilveren. Maar Flipkens en Roger-Vaselin kozen het goede moment uit om te breaken en de eerste set werd gewonnen met 6-4.

In de twee set een gelijkaardig spelbeeld. Het ging gelijk op tot 5-5 en dan konden Zhang en Pavic door de opslag breken van Flikpens en Roger-Vaselin en pakten de tweede set met 5-7. Een supertiebreak moest beslissen.

Flipkens en haar Franse partner begonnen goed en konden meteen een voorsprong nemen en konden die vanaf 6-5 telkens uitbouwen, het werd uiteindelijk 10-6. Vrijdag om 18u spelen Flipkens en Roger-Vaselin hun finale.