🎥 Recordmatch en punt van de US Open: Alcaraz pakt uit met weergaloos punt

Carlos Alcarez (ATP 4) heeft zich geplaatst voor de halve finales van de US Open ten nadele van Jannik Sinner (ATP 13). De Spanjaard pakte ook uit met een ongelooflijk punt.

De tussen Alacaraz en Sinner match duurde vijf uur en vijftien minuten en eindigde om 2u51 donderdagmorgen lokale tijd. Daarmee gaat het duel de geschiedenisboeken in. Nooit eerder eindigde een match op de US Open immers zo laat.

De match tussen Alcaraz en Sinner eindigde op 6-3, 6-7, 6-7, 7-5 en 6-3. Het is voor Sinner de derde Grand Slam waarbij hij er in de kwartfinales uit gaat. Voor Alacaraz is het de eerste halve finale op een Grand Slam.

Ook de tegenstander van Alcaraz, Frances Tiafoe (ATP 26) speelt voor het eerst een halve finale. Hij is de eerste Amerikaan in de halve finale van de US Open sinds 2006 en de eerste zwarte Amerikaan in een halve finale sinds Arthur Ashe in 1972.

Alcaraz scoorde in zijn match tegen Sinner ook nog dit fantastische punt.

ICYMI: Alcaraz did this 👇 pic.twitter.com/bNht5RfZx7 — US Open Tennis (@usopen) September 8, 2022

In de andere halve finale neemt de Noor Casper Ruud (ATP 7) het op tegen de Rus Karen Khachanov (ATP 31).