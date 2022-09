🎥 Het sprookje van Tiafoe, de tranen van Rublev en Świątek die blijft winnen: bekijk op deze beelden van US Open!

Het wereldpunt van Alcaraz had u zeker al gezien. Ook Tiafoe en Świątek maken op de US Open het mooie weer. Tijd om de beelden erbij te halen.

Frances Tiafoe is bezig om een echt sprookje te schrijven. De thuisspeler is de eerste zwarte Amerikaan in de halve finales van de US Open sinds Arthur Ashe. Eerder in het toernooi klopte hij al Rafael Nadal. In de kwartfinales nam Tiafoe de Rus Rublev te grazen. Die was daar het hart van in en liet zijn tranen de vrije loop. Bekijk hieronder het matchpunt van Tiafoe en de emoties bij Rublev.

Bij de dames zit Iga Świątek nog altijd in het toernooi en dat mag natuurlijk niet verbazen. De Poolse is immers de nummer 1 van de wereld. Door het bereik van de halve finales, voldoet ze voorlopig alleszins aan de verwachtingen.

