Kirsten Flipkens op de US Open niet naar de halve finales in het dubbel na een marathonpartij

Kirsten Flipkens heeft in het dubbel de halve finales niet gehaald. Na een marathonpartij verloor ze in 3 sets.

In het gemengd dubbel had Kirsten Flipkens zich al voor de halve finales geplaatst en een dag later kon ze hetzelfde proberen doen in het dubbel bij de vrouwen. Samen met de Spaanse Sara Sorribes Tormo speelde ze tegen de Amerikaanse Nicole Melichar-Martinez en de Australische Ellen Perez. Het werd een marathonpartij van ruim 3 uur.

Flipkens en Sorribes Tormo kwamen meteen een break achter te staan, maar ze maakten die achterstand meteen weer goed en op het einde van de 1e set kwamen ze zelf op een break voorsprong. Toch kwam er nog een tiebreak. Daarin hadden Flipkens en Sorribes meestal de bovenhand en ze trokken de tiebreak ook naar zich toe: 7-5.

Ook in set 2 kwamen Flipkens en Sorribes Tormo meteen achter te staan, maar ze breakten meteen terug en kwamen zelf ook meteen op voorsprong. Melichar-Martinez en Perez vochten terug en liepen zelf weer uit. Die voorsprong gaven ze niet meer uit handen: 4-6.

In de beslissende set leken we eerst op een supertiebreak af te stevenen, maar bij 3-3 forceerden Melichar-Martinez en Perez een breakpunt. Flipkens en Sorribes Tormo probeerden nog de uitschakeling te voorkomen, maar het was een maat voor niets: 4-6.