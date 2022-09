De killer van de titelverdediger, Nick Kyrgios, ligt er ook uit op de US Open

Nick Kyrgios is uitgeschakeld op de US Open. Na een partij van meer dan 3,5 uren moest hij zich gewonnen geven.

In de 1/8-finales had de Australiër Nick Kyrgios de Russische titelverdediger en nummer 1 van de wereld Daniil Medvedev uitgeschakeld. Een ronde verder nam Kyrgios het op tegen de Rus Karen Khachanov.

Kyrgios en Khachanov gaven elkaar weinig kansen tijdens de 1e set. Een tiebreak leek het logische gevolg, maar Khachanov kon op het einde toch nog een break forceren: 5-7. In set 2 nam Kyrgios snel de leiding en hij gaf die voorsprong niet meer af: 6-4.

Set 3 leek wel een kopie van de 1e set, maar er waren iets meer kansen voor beide spelers. Toch duurde het tot het 12e spelletje voor Khachanov het beslissende breakpunt kon forceren:5-7. Het moest er eens van komen en in set 4 was het ook zover: Kyrgios won uiteindelijk overtuigend de tiebreak (7-3). In de beslissende set nam Khachanov meteen een break voorsprong en die bleek beslissend: 4-6.