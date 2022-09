Rafael Nadal sneuvelt op de US Open, nummer 1 van de wereld bij de vrouwen wél naar kwartfinales

Rafael Nadal zal op de US Open geen grandslamtitel aan zijn palmares toevoegen. De kwartfinales zullen doorgaan zonder hem.

In zijn achtste finale moest het tweede reekshoofd het opnemen tegen Frances Tiafoe. De Amerikaan had een goede dag en ging met de eerste set aan de haal. Nadal hing de bordjes vervolgens gelijk in set 2. De start van een ommekeer, dachten velen misschien. Niets was echter minder waar. Tiafoe bleef zijn allerbeste niveau aanhouden en stuurde Nadal na vier sets huiswaarts met 6-4, 4-6, 6-4 en 6-3.

EERSTE SETVERLIES VOOR NUMMER 1

Met Iga Świątek kwam er ook bij de dames een absolute topper in actie. Zij is nog altijd het nummer één van de wereld. De Poolse had nog geen set verloren, maar dat was tegen Niemeyer wel het geval. De Duitse heerste met veel overtuiging in het begin, maar Świątek zette nadien nog orde op zaken en won met 2-6, 6-4 en 6-0.

In de andere matchen op de US Open plaatste Plíšková (ten koste van Azarenka) en Sabalenka (ten koste van Collins) zich voor de kwartfinales. Bij de mannen deed Rublev hetzelfde door Norrie te verslaan.