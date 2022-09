Maryna Zanevska moet opgeven op toernooi in Italië

Na haar uitschakeling in de tweede ronde van de US Open trok Maryna Zanevska naar Italië.

Daar stond ze als enige Belgische deelnemer op de tabellen van het WTA 125-toernooi in Bari.

Ze was er vierde reekshoofd, maar moest in de eerste opgeven tegen de Roemeense Alexandra Cadantu-Ignatik.

Zanevska had de eerste set met 6-0 verloren. In de achtste finales speelt Cadantu-Ignatik tegen de Sloveense Dalila Jakupovic of de Hongaarse Reka-Luca Jani.