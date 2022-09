Kirsten Flipkens overleeft thriller in dubbel gemengd en haalt nog eens halve finales van Grand Slam

Kirsten Flipkens staat nog eens in de halve finales van een Grand Slam. In het dubbel gemengd, meer bepaald. Dat ticket voor de halve finales afdwingen, ging niet zonder slag of stoot.

Kirsten Flipkens speelt in het dubbel gemengd op de US Open aan de zijde van de Fransman Roger-Vasselin. Samen hadden ze eerst Arevalo en Olmos geklopt met tweemaal 6-4. Tegen Krawietz en Melichar-Martinez kwamen er twee tiebreaks aan te pas en werd het 7-6(7/3) en 7-6(7/5). De volgende horde: het Australische duo Ebden/Stosur. Ook deze match leverde een tiebreak op, want beide duo's bleven in de openingsset op hun eigen service overeind. Ondanks een 0-40 voor Flipkens en Roger-Vasselin bij 5-5. Ebden en Stosur sleepten de setwinst er nog uit. Flipkens en Roger-Vasselin panikeerden niet en wonnen bij 1-1 in de tweede set vier games op rij. Ebden en Stosur milderden nog, maar kwamen te laat om een beslissende supertiebreak te vermijden. TWEE MATCHBALLEN GERED De Australiërs namen een blitzstart door de eerste vijf punten naar zich toe te trekken. Opnieuw kwam de vechtlust van Flipkens en Roger-Vasselin boven: van 2-6 ging het naar 7-6. Onze landgenote en haar dubbelpartner kregen nog wel twee matchballen tegen, maar lieten nadien niets meer liggen. Ze pakten de zege met met 6-7 (7/9), 6-4 en [11-9].