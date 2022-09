Zizou Bergs verliest finale op toernooi van Mallorca

Zizou Bergs is er niet in geslaagd het Challengertoernooi van het Spaanse Mallorca te winnen.

Onze landgenoot ging in de finale onderuit tegen de Italiaan Luca Nardi.

Setstanden waren 7-6 (7/2), 3-6 en 7-5. De partij duurde maar liefst 3 uur en 7 minuten.

Bergs heeft in zijn carrière al vier Challengertoernooien gewonnen. Eerder dit jaar was hij de beste in Ilkley (Verenigd Koninkrijk).