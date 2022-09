Kirsten Flipkens op de US Open in de kwartfinales van het dubbel

Kirsten Flipkens heeft zich op de US Open geplaatst voor de kwartfinales van het dubbeltornooi. Ze was samen met haar dubbelpartner in 3 sets te sterk.

Op de US Open is Kirsten Flipkens nog de enige Belgische die actief is. In het dubbel stond ze samen met de Spaanse Sara Sorribes Tormo in de 3e ronde. Ze namen het op tegen de Chileense Alexa Guarachi en de Sloveense Andreja Klepac.

In de 1e set was het moeilijk voor beide duo's om de opslag te behouden. Elke keer een break viel, werd er meteen ook weer gerebreakt. Een tiebreak was het logische gevolg. Daarin namen Flipkens en Sorribes Tormo de bovenhand: 7-5. In de volgende set namen Flipkens en Sorribes Tormo meteen de voorsprong (2-0), maar Guarachi en Klepac namen het commando over en won elke spelletje: 2-6.

In de beslissende set kwamen Flipkens en Sorribes Tormo snel een breakpunt voor. Ze gaven die niet meer af (6-1) en plaatsten zich zo voor de kwartfinales in het dubbel.

OOK NOG IN HET GEMENGD DUBBEL

Flipkens is ook nog actief in het gemend dubbel. Samen met de Fransman Edouard Roger-Vasselin staat ze ondertussen al in de kwartfinales van dat tornooi. Die kwartfinale is tegen Australische duo Sam Stosur en Matthew Ebden.