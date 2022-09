Kirsten Flipkens nog als enige Belgische actief op de US Open

Er is nog maar 1 Belgische actief in het dubbel. Kirsten Flipkens mocht naar de 3e ronde zonder te spelen. Elise Mertens, Greet Minnen en Kimberley Zimmermann zijn uitgeschakeld.

In de 2e ronde van het dubbel stonden Elise Mertens en de Russische Veronika Kudermetova tegenover Kirsten Flipkens en de Spaanse Sara Sorribes Tormo. De partij kwam er nooit. Mertens had te veel last van haar dijbeenblessure en liet verstek gaan. Zo mochten Flipkens en Sorribes Tormo dus zonder te spelen naar de 3e ronde.

Greet Minnen en de Hongaarse Anna Bondar speelden tegen de Oekraïense Lyudmyla Kichenok en de Letse Jelena Ostapenko. Set 1 was volledig voor Minnen en Bondar. Na nog geen 20 minuten stond de 6-0 al op het bord. Ook in set 2 begonnen ze goed. Ze breakten meteen, maar Kichenok en Ostapenko rebreakten en namen daarna de bovenhand: 2-6. Beide duo's gaven in de beslissende set niets weg. Een supertiebreak besliste alles en daarin waren Kichenok en Ostapenko beter: 3-10.

In de 1e ronde van het gemengd dubbel moest Kimberley Zimmermann nog spelen. Samen met de Duitser Tim Pütz speelde ze tegen de Canadese Leylah Fernandez en de Amerikaan Jack Sock. Fernandez en Sock namen meteen de bovenhand en gaven hun voorsprong niet meer uit handen: 6-2. In de volgende set waren de rollen omgedraaid. Zimmermann en Pütz breakten al snel en trokken de set naar zich toe: 2-6. In de beslissende supertiebreak sloegen Fernandez en Sock een kloofje en dat was meteen het goede: 10-5.