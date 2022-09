Elise Mertens na opgave in dubbelspel: "Ik speelde met pijn"

Elise Mertens zou normaal in de tweede ronde van het dubbelspel op de US Open tegen Kirsten Flipkens spelen maar ze gaf forfait door een blessure.

Op tijd fit raken voor US Open was voor Elise Mertens al een heuse opgave door een blessure en die heeft haar ook duidelijk parten gespeeld. Ze verloor in de eerste ronde van het enkelspel en in het dubbelspel moest ze in de tweede ronde forfait geven. Samen met de Russin Veronika Koedermetova vormde ze het eerste reekshoofd, zelf is Mertens de nummer twee van de wereld in het dubbel.

Op Instagram heeft Mertens nu meer uitleg gegeven. "Ik heb de afgelopen anderhalve week last van mijn rechter bovenbeen gehad. Ik heb mijn best gedaan in het enkelspel, maar ik speelde met pijn, en het mocht gewoon niet zijn".

"Mijn US Open-ervaring is deze keer erg kort. Ik ben nog steeds dankbaar dat ik het heb geprobeerd want je weet nooit zonder het te proberen. Ik heb gemengde gevoelens, want jullie weten allemaal hoe graag ik speel op de grootste tennistoernooien ter wereld, vooral Grand Slams.

"Het is nu tijd om te herstellen, na te denken en positief te blijven over wat er daarna nog komt', sloot Mertens af.