Afscheid van een legende? Serena Williams lijkt haar laatste wedstrijd gespeeld te hebben

Serena Williams heeft mogelijk haar laatste wedstrijd in haar tenniscarrière gespeeld. Na haar partij nam ze nog geen definitief afscheid.

Voor de US Open had Serena Williams laten weten dat ze na het tornooi zou wegglijden van het tennis en zich zou concentreren op andere dingen. Ondertussen stond ze al in de 3e ronde. De tegenstandster was de Australische Ajla Tomljanovic.

Tomljanovic ging meteen door de opslag van Williams, maar Williams maakte dat meteen ongedaan. Op het einde van de 1e set nam Williams de bovenhand, maar Tomljanovic vocht terug en won uiteindelijk de set met 7-5. In set 2 kwam Williams 2-5 voor en kreeg ze al vroeg enkele setpunten, maar Tomljanovic sleepte nog een tiebreak uit de brand. Die trok Williams op het einde naar zich toe: 4-7.

Williams begon nog goed aan de beslissende set door meteen te breaken, maar daarna nam Tomljanovic het volledig over: 6-1. Williams was uitgeschakeld en barste na afloop in tranen uit.

Achteraf zei Williams dat ze wellicht niet meer op haar beslissing om te stoppen nog terugkomt. "Maar zeg nooit nooit", zei ze nog.