Van Uytvanck verliest van Franse kwalificatiespeelster in tweede ronde US Open

Alison Van Uytvanck is er niet in geslaagd de derde ronde van de US Open te bereiken. Ze verloor van een Franse kwalificatiespeelster.

In de eerste ronde van de US Open had Van Uytvanck nog Venus Williams uitgeschakeld. In de tweede ronde was de Française Clara Burel (WTA 131) in 3 sets te sterk voor Van Uytvanck.

In de eerste set zocht Van Uytvanck naar het goede ritme en ze moest tot drie keer toe haar opslag inleveren. Ze vocht zich nog terug maar de eeste set ging toch naar Burel: 4-6.

In de tweede set was het Burel die veel fouten maakte en nu was het Van Uytvanck die de set kon winnen met 6-4. In de derde set heraalde zich het scenario van in de eerste set. Van Uytvanck maakte te veel fouten en Burel won met 4-6.

Van Uytvanck strandt net als in 2019 in de tweede ronde. Alle andere jaren overleefde ze de eerste ronde niet. Na de US Open wordt Van Uytvanck wel de best geplaatste Belgische op de wereldranglijst, ze steek Elise Mertens voorbij die er in de eerste ronde uit ging.