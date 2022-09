Flipkens en Mertens tegenover elkaar in tweede ronde dubbelspel US Open

Elise Mertens en Kirsten Flipkens staan op de US Open in de tweede ronde van het dubbelspel tegenover elkaar.

Elise Mertens speelt samen met Russin Veronika Kudermetova (die won tegen Zanevska in het enkelspel) en zijn samen het eerste reekshoofd in New York. Ze wonnen met 6-1 en 6-2 van de Russin Anna Kalinskaya en de Kroatische Donna Vekic.

Kirsten Flipkens won met Sara Sorribes Tormo tegen het Japanse duo Eri Hozumi en Makoto Ninomiya. Ze wonnen met 6-2 en 6-1.

In de tweede ronde staan Mertens en Flipkens dus tegenover elkaar. De match wordt op zaterdag gespeelt rond 17u. Er staat dus sowieso een Belgische in de derde ronde van het dubbelspel.