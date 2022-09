Zizou Bergs kent in Mallorca weinig moeite tegen een jonge Spanjaand

Zizou Bergs heeft op het challengertornooi van Mallorca zijn 1e partij gewonnen. Hij was duidelijk te sterk voor een jonge Spanjaard.

In New York geraakte Zizou Bergs niet door de kwalificaties van de US Open. Daarom ging hij dan richting Mallorca om daar een challengertornooi te spelen. In de 1e ronde speelde hij tegen de Spanjaard Daniel Rincon.

Bergs wachtte tot het midden van de 1e set om een 1e keer toe te slaan. Hij kwam 4-2 voor en serveerde daarna de set uit: 6-3.

In de 2e set kwam Bergs sneller een break op voorsprong. Daarna breidde hij die voorsprong uit door nog eens te breaken. Al snel kreeg Bergs zijn 1e matchballen. De 6e was de goede: 6-2.